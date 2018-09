Inauguraciones y anuncios en la plaza del barrio Jardín Policial

En la tarde noche de este jueves, justo en el día del aniversario del barrio (43 años) los funcionarios municipales junto a los vecinos cortaron las cintas de las obras de remodelación de la plaza.

“Cuando llegué al barrio”, manifestó el intendente Fabián Martín, “los vecinos me agradecían por lo hecho y yo les dije que no me tenían que agradecer nada, porque es mi obligación trabajar y hacer obras para el departamento”.