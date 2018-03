Incertidumbre en el Santa Bárbara por la erradicación que se viene

“No sabemos qué va a pasar con nosotros”, empezó diciendo una de las mujeres del asentamiento que no está en la lista de erradicación. “Algunos no han dicho que nos van a volar las casas, y otros que nos van a dejar hasta la próxima erradicación. Hemos intentado hablar con las autoridades del IPV, el Ministerio de Desarrollo Humano y del Municipio, pero nadie nos atiende”.

Las 26 familias que no han recibido la notificación de erradicación imploran certezas, porque a partir de ellas podrán planificar sus vidas.

“A mi una secretaria del IPV me dijo que no nos van a sacar, pero ella no es una voz oficial”, dijo otra vecina “Pero si no es así, en unos días nos hacen volar a todos y nos quedamos con lo puesto, porque no tenemos dónde caernos muertos”.