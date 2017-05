El intendente Soler cargó por la distribución de los recursos

“Ha caído en una decadencia de recursos Ullum. Esperemos que a corto plazo se pueda solucionar y llevarlo a lo que corresponde”. Esa fue una de las frases que utilizó el intendente Leopoldo Soler para disparar contra la distribución que realiza el gobierno provincial hacia los departamentos, en este caso, el que le toca conducir a él.

El jefe comunal de Ullum disparó contra la distribución de los recursos al mencionar que su departamento tiene las mismas características que Zonda pero el dinero que llega al departamento de parte del Gobierno es de casi la mitad.

“Esto se debe a que pasaron distintos años con este tipo de irregularidades que se han hizo acentuando cada vez más hasta que llegamos nosotros. De algún modo nosotros logramos detener un poco esta tendencia”, expresó el intendente Soler.

En relación a la reunión que mantienen periódicamente desde Hacienda provincial con los diferentes secretarios de las áreas económicas departamentales para trazar lineamientos de cara a una ley provincial de coparticipación, la máxima autoridad departamental sostuvo que “cualquier ley que se haga favorecerá a Ullum. Está tan desfasado que cualquier ley que se haga sin lugar a dudas será mejor”.

En relación al año financiero que afronta Ullum, respecto al año pasado, Soler contó que “estamos un poquito mejor porque no tenemos que afrontar las mismas dificultades como fue la adquisición de herramientas o puesta en marcha del parque automotor por mencionar algunas. Esto no significa que estemos tranquilos, tenemos el presupuesto más bajo de la provincia con diferencias abismales respecto a Zonda que es un departamento similar al nuestro. Tal vez Zonda tenga menos que lo que le corresponde, no quiero entrar en esa variante, pero si quiero decir que nosotros tenemos la mitad de ese presupuesto y la identidad en población, producción y otros ítems estamos iguales. Esto lo digo en consideración a que se pueda advertir la decadencia de los recursos en la que ha caído Ullum y poder solucionar este problema”.

La distribución de los recursos que hizo el Gobierno este año dejó a Capital como el que más recibió con $493.152.392 mientras que Ullum fue el que menos percibió con $41.432.962 anuales.