El 22 de diciembre, a unos días de que se termine el año, DIARIO HAURPE publicó una nota (ver nota relacionada), en la cual se manifiesta esa sensación de desilusión de muchos calingastinos que siguen esperando obras prometidas y servicios que se dieron y de repente dejaron de funcionar. Entre ellos, el wifi en la plaza de La Isla, los módulos sanitarios y las obras de agua potable.

WiFi de La Isla

Con respecto al servicio de WiFi que había en la plaza de La Isla, y que desde hace unas semanas dejó de funcionar, el intendente Jorge Castañeda, manifestó que ha tenido que sacar la antena, temporariamente, porque está remodelando la plaza.

“La he tenido que sacar porque no puedo andar de una lado para el otro con la antena”, dijo Castañeda. “Cuando termine la remodelación de la plaza la voy a poner de vuelta, y con ella volverá el servicio gratuito”.

A la hora de las estimaciones el intendente cree que el servicio de WiFi va a estar cortado aproximadamente un mes más, hasta que la estructura de la plaza esté terminada.

Módulos sanitarios

Con respecto al tema de los módulos sanitarios, Castañeda dijo:

“Desde salud publica me pidieron que hiciera las bases, y las dos bases se hicieron. Después me dijeron que no tenían en qué transportar los módulos; y conseguí con Magariños (por Juan Manuel, director de Vialidad Provincial), el carretón, porque es el único que tienen las dimensiones para hacerlo. Y les coordine para que la empresa Indumet, cuando iba a parar el cristo el día 6, 7, 8 y 9 de octubre, bajaran los módulos, gratis, con la grúa que ellos tienen. Y lo único que tenía que hacer el doctor Gallardo, que es el médico que se encarga de ese tema en el ministerio de Salud, era coordinar con Vilidad los horario para el traslado con el carretón que ya estaba a disposición esos cuatro días. Pero los módulos nunca llegaron para esa fecha”.

Luego el jefe comunal de Calingasta agregó:

“Entonces yo les dije, miren muchachos yo ahora no me puedo hacer cargo de los costos de una grúa, porque el servicio de grúa en Calingasta cuesta muy caro y mi presupuesto no lo puede encarar. Así que me dijeron que les llevara un presupuesto. Les llevé el presupuesto de lo que salía la grúa y hace unos días me han confirmado que la orden para pagarla ya está pero todavía los módulos no llegan.

Por último Castañeda sobre este tema manifestó:

“A mí lo único que me interesa es que de una vez por todas los lleven. Yo hice todo lo que me correspondía y no entiendo por qué los módulos ya no están acá”.

Agua potable

En cuanto a los reclamos por la falta de servicio de agua potable en diferentes distritos calingastinos el jefe comunal manifestó que es mentira que en Puchuzum hay problemas, porque desde hace un año todas las familias cuentan con el servicio, ya que se hizo perforación y el tendido de la red hasta el último de los vecinos.

“En Villa Nueva también está terminado”, agregó Castañeda, “y solo me falta Hilario que en 20 o 30 días lo vamos a inaugurar”. Un servicio que también va a llegar para los vecinos de Colón y Sorocayense.

Notas relacionadas