La municipalidad de Zonda se metió en una propiedad privada y destruyó un ecosistema natural

El domingo 17 de septiembre, tal como lo vienen haciendo desde hace años, Robles llegó al puesto de la Estancia Maradona, ubicada a 40 kilómetros al sur del Puente Blanco. Pero esta vez, se encontró con una máquina topadora y un camión del municipio, despejando un predio al lado de un corral dentro de la propiedad.

“Cuando vi las máquinas no entendía nada”, contó Robles “Con mucho respeto pregunté que estaban haciendo y me contestaron que no estaban autorizados a dar información”.