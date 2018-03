La silla de ruedas que le cambió la vida a Brenda

Conmovedor momento se vivió esta mañana en el municipio del sur sanjuanino, cuando Brenda Natacha Heredia, recibió de manos del intendente Mario Martín, la esperada silla de rueda que le permitirá trasladarse de manera independiente.

Brenda tiene 14 años

Su problema es de motricidad reducida ya que no cuenta con partes de sus extremidades.

Pero más allá de ello Brenda es independiente y super feliz.

Según el jefe comunal todo empieza en la Fiesta del Melón.

En ese momento Martín ve a esta niña entre el publico que se trasladaba en una silla empujándola con su única pierna. La escena los sorprendió y preguntó si esa niña era de Sarmiento, alo que le respondieron que sí. y se sorprendió porque nunca se había enterado del caso.

“Cuando la vi pregunté y me dijeron que nunca habían pedido ayuda al municipio”, contó Martín, “Así que después de la fiesta, me puse en campaña para buscarla y hace unos meses pude llegar a su casa y ahí hable con sus padres y me cuentan de la problemática y la necesidad”.