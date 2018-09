Largan el agua, la mugre se tapona en los sifones y la esquina, una laguna

Indudablemente el problema de fondo es cultural. Porque como muestran las fotos las acequias están taponadas de residuos que son generados y arrojados por nosotros mismos, es decir el ser humano. Y todo va a parar a la acequia. como si la acequia fuera el gran recolector de residuos. Es más, mientras DIARIO HUARPE se encontraba en el lugar observando el cuadro, de un vehículo se abrió una ventanilla (del lado del acompañante), y una botella plástica (de medio litro) voló con destino final a la acequia… y así estamos.

Justo en esta esquina hay un sistema de sifones que permiten el desvío del agua de regadío para los diferentes sectores y barriadas que se ubican en la zona. Además una veintena de puentes largos que son el acceso al Jokey Club, a negocios y talleres. Y todos, tapados de mugre y residuos plásticos. Los que en definitiva, cuando largan el agua por las acequias, hacen de tapón y los líquidos desbordan inundando toda la esquina.

“Ya estamos cansados de los mismo”, le dijo a DIARIO HUARPE una de las vecinas de la zona “incluso hace como dos semanas el agua se me metió al fondo de la casa”.

Los vecinos consideran oportuno que Hidráulica y el municipio deberían coordinar los trabajos de riego con los de limpieza.

“A mi me parece que no hay trabajo en equipo”, dijo otro vecino “porque la cosa es fácil: si tenemos estúpidos que tiran basura a la cuneta, Hidráulica le avisa a los del municipio que van a largar el agua, y unos días antes los del municipio limpian las acequias, y así el agua no se desperdicia en la calles”.