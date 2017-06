Por las aguas de riego contaminadas, temen por la salud de la población

Nosotros estamos abocados en esta causa y estamos sumamente preocupados por la problemática que acá se está planteando”, empezó diciendo Clavel, adjunto de la Defensoría del Pueblo de San Juan, quien tiene a cargo la causa en el organismo de control provincial.

“El tema es muy, pero muy complejo, pero algo hay que hacer porque esas aguas no sólo riegan los cultivos de nuestra provincia sino también hay muchas personas que no les queda otra que servirse de esas aguas para beber”.

Contó que desde el 2004 se vienen dictando resoluciones al respecto pero no se ha avanzado mucho en el

tema. Lo que se haya hecho al respecto no es suficiente para evitar que las aguas se contaminen con el mal hábito de arrojar basura y desecho a los canales. “Sinceramente”, dijo Clavel, “no hay un sistema de control efectivo para evitar que se arroje basura y desechos a los canales, porque deberíamos tener un inspector cada 15 mts las 24 horas del día y tampoco va a suceder un cambio cultural de un día para el otro. Entonces creemos que la única solución es el entubamiento de los canales”.

Al último exhorto enviado por parte de la Defensoría del Pueblo a Salud Pública, Secretaría de Medio

Ambiente, Policía Minera, Municipalidad de Chimbas y al Departamento de Hidráulica, lo han respondido sólo

los tres primeros. Esto motivó a la Defensoría a enviar dos oficios de insistencia para que la

Municipalidad de Chimbas y el departamento de Hidráulica lo hagan, ya que de ello va a depender la

próxima resolución que emitirá el órgano.

“Por ahora estamos a la espera de esas contestaciones y en función a ellas vamos a elaborar otra resolución en la

que se va a decir que en un tiempo determinado tienen que actuar en consecuencia y en virtud de prevenir

un mal mayor”, finalizó Clavel.