Línea de alta tensión: los vecinos se oponen al bypass y pararon la obra

“Usted discúlpeme mi amigo”, le dijo Juan Carlos González, uno de los vecinos denunciantes, al encargado de la obra, “pe­ro no les vamos a permitir que avancen un paso más”.

Según González, con este proceder el Gobierno de la provincia está violando todas las leyes constitucionales porque lo que han hecho, lo han hecho todo mal.

“Si modifican la traza todo lo anterior queda anulado, por lo tanto tienen que volver a llamar a una audiencia pública para saber si van a seguir o no con la obra. Pero la nueva Au­diencia Pública no se hizo y por mis tierras no van a entrar por más que sea lo último que haga en la vida”, le dijo a DIARIO HUARPE Juan Carlos González, acompañado por un treintena de vecinos que se solidarizan con su lucha. “No nos pueden condenar a vivir así”, agregó.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el encargado de la empresa contratista que tiene a cargo la ejecución de la obra, Martín Aciar, en el lugar manifestó: “Lo que menos quiero es tener problema con los vecinos. Yo entiendo el planteo y lo respeto, por eso voy a proceder a retirar las máquinas”.

Aciar contó que ellos han procedido como indican los protocolos. “Un día antes nos presentamos en la casa de don González y le informamos a su hijo que hoy (por ayer) íbamos a entrar al terreno para continuar con la obra y hoy (por ayer) cuando llegamos nos encontramos con todos los vecinos acá”. Es preciso recordar que esta obra tendría que haber estado terminada a finales del mes de diciembre, pero por los inconvenientes que son de público conocimiento todavía sigue en veremos.

Los vecinos ayer hicieron una denuncia policial por violación a la propiedad privada. Mientras que por parte de la empresa tuvieron que llamar a una escribana pública para que deje constancia de que no pueden proceder con la obra por la oposición de los vecinos. De seguro los dos oficios hoy estarán en los despachos del titular del EPRE (Jorge Rivera Prudencio) y del Ministerio de Planificación de la provincia (Julio Ortiz Andino), quienes tendrán que resolver y decidir cómo continúa esta compleja si­tua­ción.

