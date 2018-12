Llevan casi dos semanas sin agua y nadie les da solución

El servicio lo distribuye la Unión Vecinal colonia Rogelio Fernández, y cuando no es la cata, es la jaula. Según los vecinos usuarios afectados, ahora e agua no está corriendo por la red porque la comisión directiva de la Unión Vecinal a cargo de la distribución no pagó la factura de electricidad y le cortaron el suministro. Y con ello la bomba de extracción dejó de funcionar.

“Desde hace dos días nuestros chicos no pueden ir a la escuela porque ya no tienen ropa limpia”, contó uno de los vecinos de la zona. “A la hora de bañarnos nos tenemos que ir todos a la casa de mi suegra y ahí llevamos algunos trapos para lavar pero no damos a vasto, y para colmo, al otro día, tenemos que volver para acá y así estamos. No sé si se dan cuenta del trastorno que nos significa no tener agua”.

Los vecinos paga 300 pesos por mes y el servicio es de regular para abajo, porque cuando el agua no sale turbia, no hay suficiente presión o directamente no sale ni una gota como en este caso.

“Nos gustaría que el actual presidente de la Unión Vecinal de la cara y explique donde está la plata que recauda todos los meses”, dijo otro vecinos “Porque lo que nos está haciendo a nuestras familias no tienen nombre”.

Los vecinos contaron que han ido a pedirle ayuda al intendente Cristian Andino pero todavía no tienen respuestas.