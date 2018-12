Hace unos días, un corte sin previo aviso sorprendió e impactó a todos los jachallleros y a la zona norte, que ya venía arrastrando la falta de presión de agua, la terminó por liquidar.

Según averiguó DIARIO HUARPE el problema es lisa y llanamente de niveles en la obra de instalación, pero también, de presión, y más cuando en el bajo hay poca agua.

“Yo no sé si los jachalleros de más abajo, están llenando tanques por las dudas, pero por esto lado no está llegando gota alguna” , dijo otro vecino del norte jachallero.

DIARIO HUARPE, intentó el contacto con personal de OSSE de Jáchal, para plantear el tema, pero la comunicación fue imposible, de todos modos los vecinos afectados nos contaron que a ellos les pasa lo mismo cada vez que llaman a la empresa estatal.

“Queremos una solución ya, porque si no vamos a cortar la calle y hasta que no nos den agua no levantaremos el corte”, sentencio uno de los vecinos.