Los padres de la Anacleto Gil siguen sin mandar a sus hijos a la escuela

Los ánimos en Cochagual están más que caldeados. Es que en la escuela Anacleto Gil los padres siguen sin evitar a sus hijos a la escuela porque aseguran la escuela no está en condiciones.

“Como lo dijimos la semana pasada”, dijo una de las madres “vamos a seguir con la misma postura porque las obras no se están haciendo como corresponde, el edificio no está en condiciones y el ministerio de educación no da garantías ni la cara”.