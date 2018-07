Martín reconoció el reclamo de los vecinos de La Bebida, pero aseguró que solo, no puede

En el análisis general el jefe comunal no dejo nunca de reconocer el reclamo de los vecinos de la zona. Es más aseguró que ellos tienen razón. Pero a la hora de profundizar, hizo una mirada crítica sobre las políticas de entrega de viviendas que, desde hace muchos años, se vienen ejecutando en la provincia, sin tener en cuenta los presupuestos y situaciones de los municipios. Ya que priorizan la entrega de las llaves, por sobre el buen habitad en un contexto de planificación integral.

En la entrevista el jefe comunal abre una de las puertas que muchos de los intendentes de la provincia la ven, pero ni siquiera se atreven a probar si está o no con llave. Y más, los de aquellas comunas que los llenaron con barrios de villa erradicadas.

“Al principio” , dijo Martín “con las llaves de las viviendas en mano todos están contentos. Pero después, a los seis meses, el nuevo vecino empieza a pedir pavimento, plazas, iluminación, seguridad, centro de salud; y los municipios no tenemos los recursos. Por eso, el planteo de ver cómo hacemos para coordinar todo esto, y sino regularlo”.

En este marco el jefe comunal hizo una comparación que vale compartir para, justamente, graficar el panorama y sacar conclusiones.

“En La Bebida hoy hay una población similar a la de Zonda y Ullum juntos”, contó Martín. “Entonces que la provincia me del dinero que le da a esos dos departamentos para mantener La Bebida, y se van a dar cuenta que los problemas en este lugar se van a terminar de por vida”.

Este tema ya se está hablando en el municipio de Rivadavia. Y Martín lo está planteando en el Concejo Deliberante, para que se analice, se trate, se discuta, y si hay que sacar una ordenanza al respecto, se saque.

Puntalmente, la propuesta de Martín es: barrio entregado, barrio con todo lo que haga falta para la nueva comunidad que está llegando a la zona. Es decir, si el barrio no tiene todo, no se entrega. Porque el municipio no cuenta con los recursos para cubrir todos los servicios.