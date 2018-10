Mirá cuánto pagaron por los árboles de la peatonal

Gran malestar despertó en la oposición un documento del que tomaron conocimiento algunos ediles. Según mostró el concejal Juan Sansó, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan pagó cerca de 840 mil pesos por los árboles ibirapitá que se colocarán en la peatonal sanjuanina que se encuentra siendo remodelada y refaccionada.

El documento que dio a conocer Sansó indica que el municipio pagó 839.473,80 pesos en concepto de provisión de árboles para el área peatonal de la Ciudad de San Juan.

“Son 70 u 80 árboles que dice el director que compraron”, mencionó Sansó quien al ser consultado si le parecía excesivo respondió: “Qué te parece, 10 mil pesos cada árbol, me parece que es carito. Viendo por internet, me parece caro y comprarlos, mandarlos a buscar y con lo que cuesta el transporte, lo hace caro. El definitiva es lo que costó el árbol, porque si lo comprabas aquí (en San Juan), no te costaba nada el transporte”.

Si se divide el monto que se pagó por los estimados 80 árboles que menciona el concejal que se colocarán, la cuenta indica que cada ejemplar tuvo un costo de 10.493,42 pesos.

Este medio intentó comunicarse con el director de Arbolado de la Capital para conocer su postura y versión pero no respondió a las llamadas.