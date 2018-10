No quitarán los árboles de peatonal Tucumán, sino que además agregarán otros

Luego de la presentación que se llevó adelante en la Justicia para frenar un presunto quite de los árboles de peatonal Tucumán en el marco de la obra de remodelación y refacción, se llegó a la determinación que eso no sucederá, es decir no se sacará ningún ejemplar.

Un grupo conformado por concejales de la oposición realizó una presentación judicial para que no quiten los árboles del mencionado sector. Luego, desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan apeló la presentación y llegado el momento de buscar una solución ante la Cámara Civil, desde el Municipio acordaron no sacar los árboles en mención, de hecho nunca estuvo en los planes, mencionaron.

El intendente Franco Aranda mencionó que “fue una sabia decisión de la Cámara (Civil), entendiendo desde mi punto de vista, que la política no se judicializa. Nosotros siempre dijimos que cuando sacábamos un árbol para reemplazarlo era por una cuestión de seguridad. También dijimos que los de calle Tucumán no corrían riesgo de que pudieran perjudicar a alguien, con lo cual nuestra intención nunca fue sacarlo y así lo expresamos por escrito. Sabiamente han dicho (por la Cámara) ‘es una cuestión política, la Municipalidad no tiene intenciones de sacarlos’. Hubo una apelación porque a nosotros nos pusieron este recurso de amparo”.

El jefe comunal explicó que además de lo que hay, hay que agregar árboles en la calle Tucumán porque faltan ejemplares, motivo por el que ya los compraron.

Más allá de la determinación, el intendente hizo referencia a una publicación que se viralizó en redes sociales y expresó: “hemos visto verdades a medias con un sesgo de mal intención. Cuando un concejal pidió un expediente a Hacienda, la Secretaria de Hacienda tuvo expresa decisión mía de que lo muestre porque aquí no tenemos nada que ocultar. Pero también es cierto que esa foto que le sacaron a una autorización de gastos no dice la cantidad de ejemplares y son ellos los que han puesto que compramos 51, claramente una mentira, son 95. Tampoco son de 3 meses de edad, sino ejemplares de más de 6 años de edad donde está incluido el flete. Esta municipalidad es clara, es transparente y nosotros mostramos”.