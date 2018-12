No tienen agua potable y cortaron la calle

Las más de 50 familias que viven en el barrio 25 de Mayo en el departamento de Este sanjuanino, en la tarde noche de este jueves, cortaron la calle a modo de protesta porque abren el surtidor y no sale una gota de agua

“Ya estamos cansado de vivir así”, dijo un de las vecinas afectadas. “Abrimos la canilla y el agua no sale. No nos podemos bañar, no podemos hacer la comida”.