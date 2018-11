Noche sanjuanina: si manejas y no tomas, tenes beneficios

Noche, boliche, alcohol, amigos, música y fiesta suelen ser los atractivos de los jóvenes para divertirse, no sólo en San Juan, sino que en todo el mundo. Pero lo que puede ser una noche de festejo, puede terminar en una tragedia, ya que combinar alcohol con un auto se convierte en un arma y muchas personas perdieron la vida tras sufrir un impactante choque.

Con el objetivo de concientizar sobre esta problemática que azota a la provincia, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, lanzó el programa de “Conductor Designado”, el cual busca que al menos un joven del grupo de amigos no tome nada de alcohol durante toda la noche para que pueda manejar al finalizar el boliche.

Federico Sisterna, encargado de este programa, dialogó con DIARIO HUARPE y sostuvo que “nos encontramos los viernes y sábados en la salida de bares y boliches con el stand del Conductor Designado. Al ingreso del local nocturno le ofrecemos al grupo de amigos que haya uno que no tome alcohol para poder manejar de forma correcta a la salida del lugar. A este conductor designado se le coloca una persona para que pueda tomar gratis bebidas sin alcohol.

“A la salida se le hace un control de alcoholemia y si le da cero se le da un premio. Esto puede ser: una remera, gorra, llaveros o botellas para el gimnasio”, agregó Sisterna.

El programa se viene desarrollando desde el invierno y tiene muy buenos resultados: “Comenzamos con los stands en la puerta de los bares y boliches, pero como los resultados fueron tan buenos, hemos comenzado un ciclo de charlas en las escuelas en las que les mostramos a los chicos videos de lo que puede suceder si manejan alcoholizados. Se busca generar conciencia y disminuir los accidentes por consumo de alcohol”, contó el encargado del programa.

¿Cómo funciona el programa “Conductor Designado”?

El equipo del programa llega temprano al local nocturno e instala el stand en la puerta del lugar: “Una vez que estamos ahí a cada grupo les pedimos que elijan a un conductor designado. Cuando ya está la persona seleccionada se le piden los datos y con todos los jóvenes que se suman a la iniciativa se hace un grupo de WhatsApp. Durante la noche se les envía flyers concientizando sobre la situación”, aseguró Sisterna.

Y siguió: “Al otro día llegan las respuestas de agradecimiento. Nos ha sorprendido la cantidad de adhesión de jóvenes que no toman cuando salen porque manejan”.

“Generalmente el conductor designado es voluntario y responsable por lo que casi nunca les da positivo. Una sola vez un chico salió alcoholizado, por lo que le aconsejamos al grupo que él no maneje, así que condujo otro joven. Nosotros no podemos llamar a la policía u obligarlo a que no maneje, sólo concientizamos sobre la problemática”, concluyó Sisterna.