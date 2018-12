Nuevejulinas se hicieron controles médicos, detectaron casos graves y hasta un embarazo

La posibilidad de hacerse controles médicos en departamentos rurales no está al alcance de todos, no porque la salud pública no lo permita, sino porque muchas veces hay desinformación de parte de los habitantes. Y parte de esa deuda se saldó en uno de los departamentos de la provincia, tanto que tras controles de mamas y ginecológicos se encontraron 5 casos graves y hasta un embarazo no informado.

Un grupo de mujeres del departamento 9 de Julio, por intermedio de la coordinadora licenciada Silvia Martín, gestionó a través del Plan Mujer y el Hospital Marcial Quiroga la atención de 70 mujeres, quienes en el lapso de un mes y medio se realizaron el control de mamas y examen ginecológico.

Muchas de estas pacientes debido a las distancias y a su falta de información nunca se habían realizado chequeo alguno.

Todas fueron atendidas por los diferentes especialistas del nosocomio, quienes detectaron cinco casos graves que deben ser tratados, mientras que una mujer desconocía que estaba embarazada de 5 meses.

La incorporación en el último año de equipos de alta tecnología tanto en el Servicio de Diagnóstico por Imagen como en el de Ginecología, avalado por el Ministerio de Salud Pública, contribuyó a que las pacientes tuvieran la atención adecuada y una exactitud de su estado de salud.