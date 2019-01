Padre Pons: “Espero que utilicen el escenario para difundir arte y no ideología”

Tras la fuerte polémica que se desató en las redes sociales cuando se conoció que Lali Espósito y Alejandro Lerner iban a estar entre los artistas nacionales para la Fiesta departamental de Albardón (ver notas relacionadas), la Iglesia Católica se mantuvo al margen de la discusión pero ayer se expresó al respecto a través del párroco departamental, el padre Leonardo Pons.

“Me imagino que el criterio con el que se ha manejado el municipio es el de organizar una Fiesta para que la gente se divierta y la pase bien, y sobre ello eligen según la oferta artística disponible y eso está bien”, empezó diciendo Pons, “La Fiesta de Albardón no es una fiesta cristiana sino una fiesta pagana. Por lo tanto puede ser invitado o asistir cualquier persona”, y luego agregó: “Distinto hubiese sido, si estos dos artistas los contrata la Iglesia a dar un recital. Ahí sí creo que habría cierta incoherencia”.

El cura de la parroquia que este miércoles cumplió 150 años (ver foto), considera que esto no debería ser tema de polémica antes de que los artistas actúen. De todos modos no dejó de resaltar que pese a ello, los artistas van a tener que respetar a la comunidad albardonera, porque en ella hay quienes piensan diferente y ellos vienen a mostrar su arte, no su ideología.

“Yo espero que cualquiera de estos dos artistas, que en su momento se manifestaron a favor del aborto, vengan a cantar y no a aprovechar el escenario de la Fiesta departamental para mostrar un pañuelito verde o promover el aborto”, dijo Pons y luego fue un poquito más allá: “Y ojalá que no lo hagan, porque sería faltarle el respeto a los albardoneros que piensan diferentes. Sería hasta provocativo. Y si lo hacen, yo me levanto y me voy de la Fiesta”.

Fotos: Albardón Noticias