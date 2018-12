Piden los médicos prometidos en la Centro de Salud Mariano Moreno

A finales de mayo las remodelaciones del Centro de Salud se dejaron inauguradas y en ese momento las autoridades presentes prometieron que el centro iba a contar con el servicio de psicología, nutrición, enfermería, médico generalista, médico pediatra, odontología, trabajadores sociales entre otros. Y a mas de seis meses de aquellos, los vecinos dicen que todavía están en la dulce espera.

“Para colmo” , contó a DIARIO HUARPE una vecina, “hace dos semanas que la médica que estaba no sé si renunció, la renunciaron o pidió el traslado; así que estamos con lo mínimo en atención”.

Lo mínimo en atención, es un médico generalista cada tres semanas, para atender una población cercana a los 7000 habitantes. Ya que el Centro de Salud tiene un radio de influencia que abarca la villa Mariano Moreno, la 2 de abril, el Lote 59, entre otras villas y asentamientos aledaños.

“A nosotros los pobre, que no tenemos obra social, no nos queda otra que este Centro de Salud para que nos atiendan”, dijo otra vecina que tiene dos niños chicos. “Encima cuando vamos al Hospital de Albardón, no nos quieren atender porque dice que somos chimberos”.