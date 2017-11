Para plantear inquietudes, la Banca del Vecino más real y con menos trabas

Tras un año de vigencia, se logró modificar y por unanimidad algunos puntos importantes de la ordenanza que habilita a los vecinos de Capital hacer uso de la Banca del Vecino.

La Banca del Vecino es una herramienta para que los capitalinos planteen sus inquietudes y problemáticas ante el Concejo Deliberante.

Lo importante de esta nueva ordenanza son sus cambios en relación a la anterior, ya que para acceder a ese lugar era necesario cumplir con requisitos muy estrictos y con su modificación esto es más accesible.

La ordenanza anterior establecía que en un lapso de 15 minutos los ciudadanos expusieran sus problemas. Pero con la modificación, ahora tendrán 30 minutos para hacer uso de su palabra, al inicio de las Sesiones Ordinarias del Concejo.

Otro punto que se modificó es que cualquier persona domiciliada en Capital puede hacer llegar su inquietud, problemática o sugerencia al Municipio. No sólo los residentes o los representantes de instituciones podrán hacer ejercicio de este derecho sino que también los comerciantes accederán a la Banca.

Además, otra traba que impedía el uso de este derecho era que si los vecinos no tenían sus servicios y/o tasas municipales al día no podían dialogar con los miembros del Concejo. Con esta renovación, ahora podrán acceder sin importar si tienen o no una deuda.

Para acceder a este derecho, los vecinos sólo deben presentar una nota dirigida al Concejo Deliberante, haciendo referencia al tema que van a tratar. Esto genera un expediente y una vez aprobado, el vecino es notificado para que vaya a exponer su inquietud y problemática al Municipio.