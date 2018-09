A puro baile, los abuelos chimberos eligieron su reina

Poco después de las 11 del viernes comenzaron a llegar personas al camping de Villa Observatorio, en Chimbas, para participar de un verdadero festejo, la elección de la reina de la tercera edad que representará al departamento.

A las 12 ya empezó el primero de los shows previstos, el de Pepe Riveros que hizo bailar, no solo a las 8 candidatas, sino también, a todos los presentes. Incluso, un grupo de ellas se animó a moverse al ritmo de la canción “Tengo mil novias”, un número que cosechó cientos de aplausos y ovaciones de los presentes.

Mientras tanto, las postulantes a la corona disfrutaban del show, los espectáculos y el cariño que recibían por parte de todos. Algo que, sin dudas no faltó, para estas adultas mayores que representan a centros de jubilados del departamento, fueron los elogios. Es que se habían “empilchado” para la ocasión y todas lucían peinados, tacos, brillos, bordados y mucho lujo por la importante jornada que estaban viviendo.

El intendente, Fabián Gramajo, que estuvo presente para acompañar a las abuelas en este emotivo día, en diálogo con DIARIO HUARPE, contó: “Celebramos el Día del Adulto Mayor, hacemos la elección de la reina y compartimos un gran almuerzo con ellas y sus familias. Hace mucho tiempo se hace la elección pero nosotros les hemos dado la continuidad para poder compartir con todos los abuelos del departamento, todos los centros de jubilados están representados en este sector”, dijo.

Añadió: “Tenemos el privilegio de tener a la reina provincial de la Fiesta del Adulto Mayor”. Y así era. Emérita Sánchez estaba en el lugar para acompañar a todas las aspirantes a reina en ese momento en el que la alegría estaba presente en todas sus formas, aunque, también, los nervios.

“Se siente una cosa divina ser reina, es una emoción muy grande, les recomiendo a todas que se presenten”, comentó Emérita que lamentaba que sus nietas tenían que trabajar por lo que no pudieron acompañarla.

Tras besos, abrazos y emociones, se largó uno de los momentos más esperados, las bellas candidatas realizaron una pasada para que todos las conocieran, y, por supuesto, el prestigioso jurado que iba a estar encargado de la elección.

Evangelina Merino, una de las aspirantes a reina, expresó sus emociones por la importante jornada: “Es todo muy hermoso porque compartimos momentos muy lindos con los compañeros del centro de jubilados”, dijo mientras esperaba expectante y con elegancia el momento del almuerzo. “Para mi representar a mis compañeros es un estado de nervios pero una emoción muy grande porque todos están con uno”, añadió feliz.

Si había un sentimiento compartido entre todas las hermosas postulantes, era la emoción y las ganas de compartir bellos momentos que marcarán la memoria. “Quiero competir con mis compañeras pero no me interesa si gano o no, solo quiero compartir y hasta acá vino mi familia para acompañarme”, manifestó Elsa López.

Luego, llegó un rico almuerzo que consistía en arroz con pollo, el mismo, estuvo acompañado de música folclórica y artistas que demostraron su talento. Se trata de El Grillo, Luciana Quinteros y Los Genios que hicieron bailar y cantar a todos los presentes. Al concluir, los aplausos sonaron en todo el camping.