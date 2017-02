Quejas por mala atención médica en el Ventura Lloveras de Sarmiento

“A mí realmente me exaspera lo que pasamos cada vez que tenemos que ser atendidos por esta gente que, no sé, pero parece que se creen que porque tienen títulos son diferentes al resto de la humanidad”, le dijo enojado a DIARIO HUAR­PE el papá de una adolescente que fue atendida este fin de semana en el nosocomio por una descompensación. “Le juro, me da bronca y hasta vergüenza ajena por lo bajo que estamos cayendo los seres humanos”, agregó.

El mismo reclamo se repite por montones en el sur sanjuanino, incluso un alto funcionario del Gobierno municipal experimentó en carne propia la misma mala experiencia. “En las radios de acá, las quejas son permanentes”, dijo otra de las damnificadas por el mal servicio, “cuando no es demoras eternas para ser atendidos en la urgencia, es el mal trato o que te atienden de mala gana. Y yo creo que nadie se merece, y más en esas circunstancias, pasar por esos momentos”. Según contaron los vecinos, que prefirieron el anonimato por temor a represalias ya que no tienen otra alternativa de servicio público de salud, a la hora de pedir el libro de quejas al principio lo niegan por si pasa, y ante la insistencia, el libro aparece, como también y de inmediato los médicos y enfermeros. “Es decir”, dijo la vecina, “parece que sólo trabajan con presión”.

Si bien ayer DIARIO HUARPE intentó el contacto con la dirección del hospital para conocer las razones y motivos de los procederes en la atención, la comunicación no fue posible. No obstante, en el transcurso del día de hoy y los días subsiguientes, la misión continuará hasta que alguien del nosocomio salga a responderle a los vecinos, que ya están juntando firmas para que se cambie esta situación

“Hoy (por ayer) nos hemos reunido para hacer una nota y organizarnos para recolectar firmas en todos los barrios del departamento”, manifestó la vecina de la villa de Media Agua, “y esa nota se la vamos a presentar a las autoridades de la provincia para que revean esta situación, porque nadie, como lo dije recién, se merece esto”.