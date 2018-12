Reconocieron a los alumnos solidarios de escuelas de Capital

En el marco de la campaña de concientización medio ambiental que el Ministerio de Educación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó a cabo en las escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en la mañana de este lunes se entregaron los premios a las escuelas ganadoras.

La campaña logró educar en las aulas sobre la importancia de la separación y recolección diferenciada y a la par se realizó la recolección correspondiente en cada establecimiento durante un periodo de tiempo.

En ese orden Colegio Dante Alighieri fue el establecimiento educativo que recaudó mayor cantidad de materiales: 6404 kilos y se consagró ganador; el segundo lugar fue ocupado por la Escuela Mercedes Gallardo Valdez con 3772 kilos; y la Escuela Modelo, ocupó el tercer puesto con 2639 kilos.

La Dante recibió como premio una pantalla interactiva all in one con display táctil full HD de 65”; la Escuela Gallardo Valdez, una pizarra electrónica interactiva y la escuela Modelo, un proyector led para ser utilizado en actividades escolares.

“Vamos a seguir trabajando para tener un planeta mejor”, dijo el intendente Franco Aranda .

Cabe destacar que la campaña tiene un fin solidario, ya que el 100% del dinero recaudado (más de $200 mil) con la venta de los materiales será destinado a la Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI).