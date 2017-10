Rumores de desprestigio sobre el crematorio, enojan al ejecutivo Municipal de Rawson

Desde hace un tiempo DIARIO HUARPE viene escuchando que muchos sanjuaninos están siendo cremados en la provincia de Mendoza y/o en algunos casos en la de Córdoba.

El dato, desde luego, llamó la atención, ya que en la provincia se brinda el servicio, en el departamento de Rawson.

A la hora de ahondar las razones y los fundamentos de la decisión entre familiares de los difuntos cremados en otras provincias, DIARIO HUARPE pudo saber que hay todo un “preconcepto” sobre el servicio que se brinda en Rawson. Entre ellos: que los trámites son complejos, que los turnos demorosos, que el horno no está quemando bien porque tiene problemas con la chimenea; e incluso que hasta el crematorio no está habilitado o que el horno se ha rasgado.

“Todas mentira, todas falacia”, dijo indignado, el intendente de Rawson Juan Carlos Gioja “y sabemos de dónde vienen”, e inmediatamente agregó: “son las cocherías que inventan todo”.

Para el jefe comunal, todas esas mentiras están pergeñadas desde las cocherías que brindan el servicio en la provincia, porque en medio hay un gran negocio.

“No sé cuál es”, siguió Gioja, “no sé si el negocio lo tienen con el crematorio de Mendoza o Córdoba, si está en el cajón, en el costo del traslado, o en otro ítem. Pero lo que sí sé, es que en varias oportunidades hemos intentado firmar un convenio y nunca quisieron”.

Es sabido que el servicio de cremación durante mucho tiempo fue un imposible en la provincia por la resistencia de los empresarios que ofrecen el servicio velatorio. Ya que se supone que en parte la cremación le quita margen de ganancia al negocio.

En este marco el jefe comunal y el encargado del crematorio, Juan Soler, aseguraron que el servicio en Rawson nunca se suspendió y que funciona perfectamente.

“No tenemos ningún problema”, dijo Soler. “Es más, ustedes saben que en un principio hubo resistencia por parte de algunos vecinos porque dudaban del funcionamiento y al final se dieron cuenta que el humo que sale al exterior no es contaminante porque los filtros no dejan pasar nada”.

Oferta mendocina

A la hora de consultar por el servicio en las cocherías de la provincia, DIARIO HUARPE obtuvo como mejor propuesta la cremación en la provincia de Mendoza.

A la hora de preguntar las razones del por qué Mendoza y no Rawson – San Juan, las personas que nos atendieron dijeron: que el trámite en Rawson es demoroso; que hay que pedir turno y que puede ser de una semana para la otra, y otro dijo: que no sabía pero que creía que el crematorio en Rawson no estaba funcionando.

Cuando se preguntó sobre el costo del servicio, la diferencia oscila entre los $2.500 a $3.000, aproximadamente, más caro que el de Rawson.

Solo en una de las empresas consultadas, el servicio era menor ($4.250), contra los $5.000 que cuesta el de Rawson.

Pero, en este caso, la diferencia la empresa la hacía en el costo del cajón. Ya que el básico partía de $23.000; un valor que en otras cocherías, es mucho menor.

“Evidentemente ellos (por la empresas que ofrecen este servicio) van a hacer su negocio, y es respetable”, dijo Soler. “Lo que no vamos a tolerar es que se desprestigie o se mienta, porque el servicio que se brinda acá es rápido, sencillo, de primer nivel, con la mejor tecnología como de seguro se brinda en las otras provincia”.

El servicio en Rawson

– El crematorio funciona en el Cementerio San Miguel de Rawson

– El servicio cuesta $5.000 (no está incluido el cajón)

– El horario de atención para solicitar el servicio o realizar el trámite es de mañana, hasta las 13 horas, en el cementerio.

– El horario de cremación se coordina con los familiares (puede ser a la mañana o en la tarde).

Requisitos

– El cuerpo del fallecido para ser cremado, por ley, debe tener como mínimo 12 horas de fallecido.

– El familiar debe acreditar el vínculo familiar y debe firmar una declaración jurada con dos testigos (un vecino, un amigo, un tío un primo, entre otros).

– Deben presentarse todos los papeles de defunción de la persona a ser cremada.

En cuanto a los argumentos que esgrimen las cocherías con respecto a las demoras de los turnos, Juan Soler aseguró que no es cierto, “porque por día se pueden cremar hasta seis cuerpos y es casi imposible que ese número se de en la provincia”.