Se levantó el piquete y las obras de cloacas continúan en Zonda

Al final el piquete se levantó y cinco de los obreros zondinos despedidos fueron reincorporados por la empresa Terusi con la promesa de ir haciendo cada 15 días un llamado de 5 operarios, hasta completar el cupo del 50 por ciento de la mano de obra local. No obstante y en el mientras tanto, el municipio tomó a los 15 restantes, por un tiempo, hasta que la empresa siga haciendo los llamados.

“Si bien no es lo que pretendíamos, hay una intención de arreglo”, le dijo a DIARIO HUARPE uno de los 20 despedidos que no fueron reincorporados, “pero no vamos a permitir que nos dejen afuera porque en Zonda hay mano de obra calificada, y la obra se está realizando en nuestro departamento”.

Según lo informado por colegas de Radio Sierras Azules, el municipio tomó a los demás empleados que no fueron reincorporados y les dio la construcción de 3 módulos habitacionales, con un tiempo de entrega de 45 días y con un presupuesto total de mano de obra de $90 mil.

Desde luego, el municipio sostendrá la situación con el ojo puesto en el sistema de contratación de la empresa, ya que ésta debe cumplir con lo prometido de completar el cupo del 50% de la mano de obra zondina.