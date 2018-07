Sergio Ruiz asegura que la calidad del agua en Jáchal no está en riesgo

Ante la versión que está generando temor y pánico en la comuna norteña y que versa, ni más ni menos, que de una posible y/o futura contaminación de la única cuenca hídrica que provee de agua potable al pueblo, el titular de OSSE, le dijo a DIARIO HUARPE:

“Yo ya se lo he manifestado a los habitantes de Jáchal y a la gente de la Asamblea Jáchal No se Toca: tienen que estar tranquilos. Porque se los aseguro, no hay posibilidad de que esa fuente sufra algún inconveniente de contaminación”.