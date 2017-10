Siguen quemando las bases de los árboles en la Quebrada y nadie se hace cargo

Han sido muchas las notas que se vienen escribiendo sobre el tema.

Se ha dicho mucho, pero, lamentablemente, se sigue haciendo poco.

Ayer con las primeras ventiscas del viento zonda se volvió a caer otro árbol en el “espacio verde” de la Quebrada.

Esta vez no fue por la ferocidad del viento, sino por estupidez humana.

Una estupidez que no solo hace prender un fuego en la base de un árbol (como si el árbol no fuera un ser vivo) sino también, esa que embriaga a los que tienen que controlar y no lo hacen.

En una nueva recorrida que DIARIO HUARPE hizo por el lugar, constató que las bases de los árboles en el Camping público de la Qubrada se siguen quemando.

En el relevamiento se pudo observar que más del 70 por ciento de los árboles tienen quemadas sus bases.

Y como el aguaribay que murió ayer, todos están corriendo por la misma suerte.

Es decir, (por si hay alguien que no entendió), el 70 por ciento de los árboles en ese lugar se van a perder

En el 2012, y después de varias notas denunciando la problemática, la gestión municipal de aquel momento (en la intendencia estaba Ana María López de Herrera), decidió ocuparse del tema.

– En esos años, se hicieron parrilleros con las piedras del lugar.

– Se colocó letreros prohibiendo el encendido de fuego en los pies de los árboles

– Y se destinó los fines de semana un control preventivo con personal municipal y durante la semana incrementaron

las rondas policiales por la zona.

Los primeros tres meses el operativo de control se cumplió con resultados positivos.

Pero luego, todo se fue abandonando, hasta el punto de la desaparición de los carteles. Que de seguro alguien debe haber usado el poste que lo sostenía para el fogón.

De ese tiempo a la fecha nadie se hace cargo, y la estupidez sigue avasallando.

Querer es poder

Algunos funcionarios del gobierno provincial señalan al municipio como responsable; y desde el municipio aseguran que la responsabilidad es del gobierno provincial porque las tierras son de ellos.

En la escuela nos enseñaron a todos que el Estado somos todos.

Algunos con más responsabilidades que otros, pero todos somos parte de esto.

Los gobiernos municipal y provincial deberían firmar un convenio con acciones y responsabilidades concretas para que esto se termine.

Y los ciudadanos, abandonar estas prácticas que no hacen más que afectar la casa grande, esa que es de todos.