Sin remedio: “El Estado en tu barrio” estuvo en Chimbas pero con los médicos de paro

Desde hace tres semanas el programa nacional “El Estado en tu barrio” recorre distintos puntos de la provincia y esta semana el destino es Chimbas. Pero la sorpresa se dio en la mañana de este martes cuando comenzaron a llegar los habitantes y se encontraron con que el trailer de Salud no iba a atender, al menos por hoy. Es que los médicos dependientes del Ministerio del Interior que debían brindar la atención, anunciaron una medida de fuerza que implicó el paro.

La sorpresa trajo malestar en Chimbas. Es que el trailer de Salud donde un médico clínico y un enfermero debían atender a las personas que lo requieran, amaneció con un cartel colocado al lado de la puerta de ingreso al mismo. Allí, las líneas del mismo indicaban que el paro se debía a que hace dos meses no perciben el pago del sueldo y los viáticos son adeudados desde octubre pasado.

Sin dudas esta acción de los médicos de Nación generó que no haya sido prevista la atención de otro profesional de la provincia, algo que se dará este miércoles en una carpa con médicos locales, según explicó el ministro de Salud Pública de la provincia, Cástor Sánchez. Pese a no saber si la medida de fuerza continuará o se mantendrá por tiempo indeterminado, desde el Gobierno de San Juan decidieron brindar el apoyo para que el programa que viene de Nación no deje de funcionar.

Por su parte, el intendente de Chimbas Fabián Gramajo dijo que “lamentablemente los médicos de Nación que vienen en el trailer están haciendo paro. Esto lo tiene que rever el Gobierno nacional porque con la salud no se puede jugar. Es una vergüenza que haga paro la Salud, es poco serio que vengan con un operativo nacional a un departamento que tiene cierta implicancia en el tema salud, y ellos lleguen haciendo paro, no puede ser. Si el Gobierno de Macri quiere acercar este tipo de políticas de salud a la gente, más que acercarla, la alejan”.

“Nosotros estamos trabajando en nuestras aristas y en las que nos comprometimos. Esperemos que resuelvan esto lo antes posible, yo defiendo los intereses de mi gente”, comentó el intendente.

Este paro no sólo se hizo en San Juan, sino que de forma simultánea se llevó adelante en todas las provincias en las que actualmente se encuentra el programa.

Las demás áreas del Ministerio del Interior que componen el programa que es bajado a nivel nacional estuvieron funcionando correctamente como: la unidad móvil de documentación; ANSES y el asesoramiento sobre Asignación Universal por Hijo, Programa Hogar, Programa PROGRESAR, desempleo, asesoramiento sobre pensiones y jubilaciones.