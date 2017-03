Turistas y lugareños piden al Municipio que limpie la ribera del río Las Tumanas

El rio Las Tumanas es paso obligado para llegar a San Agustín de Valle Fértil o desde San Agustín a la Capital de San Juan. Por lo general, los viajantes que transitan por la ruta 510, al pasar por allí se detienen para descansar unos minutos, para tomar mate, almorzar o directamente disfrutar de todo el día por la particular belleza del lugar. Hasta hay muchos que lo prefieren como destino para pasar sus vacaciones en carpa o en cabañas, ya que algunos operadores turísticos que se han instalado en la zona ofrecen ese servicio. Es decir, son muchos los que llegan al río Las Tumanas y desde luego la basura se genera; esa misma que si no se recoge, comienza a contrastar con el contexto.

“Una vez nos vinieron a consultar y nosotros le planteamos que sería bue­no que permanentemente hu­biera una persona encargada del mantenimiento del lugar”, dijo uno de los lugareños, “y a la vez que cum­pla las funciones de promotor turístico; pero las buenas ideas parece que no prenden”, agregó.

En una recorrida que hizo DIARIO HUARPE por la costanera del río, encontró un de todo: pañales, residuos de comida, botellas plásticas por doquier e incluso de vidrio de botellas partidas en la zona de la arena. En ese mismo marco los tachos de basura que se encuentran al costado de la ruta están repletos, a tal punto que desbordan.

“Con suerte la recolección de basura se hace una vez por semana, pero la mayoría de las veces los tiempos se estiran y la mugre se acumula, y se acumula”, dijo uno de los operadores turísticos del lugar.

A la hora de dialogar con un grupo de turistas que se encontraban en el lugar descansando, ya que iban camino a conocer Ischigualasto, los visitantes expresaron: “Es muy bonito el lugar, pero lamentablemente está muy sucio”.

En este grupo de personas se encontraba una sanjuanina, quien manifestó: “Ojala que los gobernantes escuchen y que no se enojen por el reclamo que se está haciendo”, dijo, “porque veo que la construcción del puente está avanzando y le va a ve­nir bien al lugar, pero como sanjuanina, que traigo familiares de otra provincia para que conozcan mi pro­vincia, veo esto y me da vergüenza y muchísima bronca”, y lue­go agregó: “No cuesta nada, como dice la gente de acá, que pongan una persona y que se encargue de la limpieza, y de paso, como está en un punto estratégico, venda el departamento turísticamente”.

Ayer DIARIO HUARPE intentó el contacto con el intendente Omar Ortiz, pero lamentablemente la comunicación no fue posible. No obstante, la gestión se continuará en el día de hoy, ya que sería oportuno saber las razones del triste panorama y si hay o no, un plan de remediación.