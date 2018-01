Una reina orgullosa de su Albardón

Una joven capaz y con muchos atributos, en­tre ellos la inteligencia y la perseverancia. Florencia Valdéz, actual reina departamental de Albardón, contó las sensaciones al representar a su departamento en el 152º aniversario, co­mo así también sobre los lugares turísticos. “Lo que me impulsó a dar el pasito para poder ser la reina de Albardón fue mi mamá. Es una persona que me apoya mucho. Si bien yo desde más chica tenía la idea de presentarme, decidí no hacerlo para esperar a estar más madura. Hoy me siento muy segura y capaz para po­der realizar esto”, contó Florencia so­bre su decisión.

“Ser la reina de Albardón en su aniversario 152 me genera mucha felicidad y orgullo. Es un honor para mí poder ser la representante del lugar en el que vivo en la fiesta mayor de todos los sanjuaninos”, afirmó la joven estudiante de Abogacía.

En lo que respecta a los lugares turísticos, Florencia contó: “Destaco sus bellezas naturales y la tranquilidad, como así también la gente de Albardón por ser personas muy cálidas y amables”. En lo que respecta a su lugar favorito, la joven no dudó en responder.

“Mi lugar favorito es La Laja. Actual­men­te no tiene sus puer­tas a­bier­tas, pero hay un proyecto para poder abrirlas nuevamente al público y que podamos dis­frutar to­dos de ese hermo­so lugar que considero que bien explotado sería un punto turístico muy im­portante en la vida de to­dos los al­bardoneros”.