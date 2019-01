Vuelve un clásico de los fines de semana para los que pasan las vacaciones en San Juan

No todas las personas tienen la posibilidad de salir irse de vacaciones a destinos fuera de la provincia. Y no por eso no va a tener un lugar donde pasar un momento diferente y disfrutar de los días de relax. Una de esas chances la brindará San Martín, como sucede cada año con las Peñas de la Familia que se llevarán adelante en un conocido espacio que suele ser el centro de la atención en el departamento.

Las Peñas de la Familia comenzarán este fin de semana cuando suban al escenario artistas locales y las personas tengan la posibilidad de poder pasar un momento ameno.

Es que según contó el intendente Cristian Andino “queremos invitar a todos a esto que con mucho orgullo decimos en San Martín porque son las peñas más grandes del país, las Peñas de la Familia edición 2019. Como todos los años serán en el Complejo Turístico Ceferino Namuncurá. Dispondremos del escenario para recibir a nuestros artistas locales que sabemos que tienen una gran convocatoria”.

Pero no sólo cantantes estarán en el escenario, sino también se contará con la actuación de las distintas academias de danzas que se encuentran en el departamento y también en la provincia ya que algunas suelen ser invitadas.

El predio cuenta con parrilleros y mesas por lo que las personas que asistan podrán realizar alguna que otra comida a la parrilla.

El complejo tendrá las peñas cada fin de semana de enero, comenzando este próximo 5 y finalizando el 26 del primer mes del año.

Para este año “se hicieron más parrilleros y también construimos más mesas con asientos, teniendo en cuenta esto la creciente convocatoria que tiene desde hace años”, mencionó Andino.