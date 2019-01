Ya hay fecha para el Safari Tras las Sierras y las inquietudes ambientales comenzaron a circular

Esta semana, con bombos y platillos, en todas las redes sociales, los de la Asociación de Pilotos Vallistas anunciaron que el Safari Tras las Sierras ya tiene fecha de realización, y también que habrá cambios en las clasificaciones y en la carrera final de 35 kilómetros. La cual partirá de la Colonia de los Valencianos y terminará en el Coqui Quintana. Un dato que no pasó por alto en las mesas chicas de las asociaciones y grupos ambientalistas de la provincia, ni tampoco entre los vallistos que no están de acuerdo con la realización de la carrera. Es que no saben si ésos cambios han pasado o no, por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.

“Por lo menos a nosotros nunca nos han comunicado formalmente los cambios”, le dijo a DIARIO HUARPE uno de los miembros de las asociaciones que defienden y protegen la biodiversidad de las sierras vallistas. “No estamos prejuzgando nada, simplemente, nos llama la atención que se anuncien cambios en el circuito sin informarlo con antelación a los que conformamos las mesas de diálogo, y que tampoco haya habido un comunicado oficial de la Secretaría de Medio Ambiente sobre esto”.

Memoria

Es preciso recordar que esta carrera siempre ha generado roces entre los que se consideran tuercas y los que defienden el patrimonio ambiental de las sierras vallistas.

Es más, en el 2016 cuando la competencia cumplía 25 años de aniversario, los primeros hicieron todas las gestiones posibles para que se volviera al circuito original; es decir que la traza pasara por Los Bretes, Sierras de Chávez, Quebrada de La Junta, La Majadita, Quebrada Grande entre otras. Pero se encontraron con las leyes ambientales vigentes y la resistencia de los que pedían a los entes de control que actuaran en consecuencia, y las intenciones solo quedaron en eso (ver notas relacionadas).

Desde luego, el mundillo tuerca se quedó con mucho gusto a fósforo y entre dientes prometieron no perder ninguna oportunidad para seguir insistiendo con la idea. No obstante los que se encuentran en la vereda de enfrente lo saben, y por eso siempre están en alerta.

“Lamentablemente, vemos que los años pasan y esta gente (por los tuercas) siguen sin entender ni reflexionar”, dijo otro proteccionista del Valle. “Y por eso seguimos en estado de alerta y de seguro haremos los pedidos de informes correspondientes sobre estos cambios”.

Lo informado por los organizadores

En las redes, los organizadores del Safari aseguraron que la competencia se disputará entre el 1 y 10 de febrero.

Como siempre habrá competencia de autos, cuatriciclos, motos, carreras de burros y el tradicional Safarito.

No obstante entre las novedades: que las clasificaciones iniciarán en “La pileta” de Usno, y terminarán en el predio Coqui Quintana; y que habrá cambios en la carrera final de 35 kilómetros, ya que el punto de partida será en Colonia de los Valencianos y la final en el Coqui Quintana.