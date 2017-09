Abuso en el Colegio Nacional: la víctima relató en las redes sociales lo que le pasó

La chica tiene 14 años y el compañero que abusó de ella, 18. Durante más de 20 días el silencio envolvió el ataque ocurrido la noche del 7 de septiembre, dentro del colegio Nacional Buenos Aires, durante la primera semana de toma de colegio.

Ahora, se supo que la adolescente abusada contó lo que había sufrido a través de una publicación en un grupo cerrado de Facebook. “Después de dos semanas, fue la primera vez que me pude mirar al espejo y sostenerme la mirada sin llorar desconsoladamente”, escribió.

“Fue una situación de mierda y una experiencia horrible que no es que pude olvidar y seguir adelante. Es algo que te deja hecha mierda y rompe un montón de cosas dentro tuyo”, explicó la joven, que además manifestó que el suyo “no fue un caso aislado” y que es mucho más difícil de aceptar “si el victimario es alguien que conozcas”.

Las autoridades del colegio aclararon que tomaron conocimiento del caso después de que la víctima fuera a contarle a un tutor de la escuela lo que había vivido.

El texto de la menor, que coincide con el relato que hizo ante las autoridades, fue publicado varios días atrás en el que incluso identificaba a su atacante. “(Escribe el nombre del agresor) era mi amigo y mientras pasaba confié en él, negué que estuviera pasando de verdad, no me haría eso; pero pasó. Pasó y me hizo mierda”, relató

“Yo sólo les cuento mi experiencia para que puntualmente sepan que esta persona es un abusador y eso no se pone en discusión”, seguía el texto.

El jueves, el director del colegio Gustavo Zorzoli elevó el caso al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y aclaró que la denuncia penal tiene que ser radicada por la familia de la víctima.

El centro de estudiantes, en tanto, publicó un polémico comunicado en el que reconoce que tenían conocimiento desde el mismo día del hecho y que, como medida de resguardo, le habían pedido al atacante que no volviera a ir a la toma.

FUENTE: TN