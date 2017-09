Advertencias para Hotesur, la empresa de Cristina Kirchner

La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió no sólo extender la fiscalización permanente sobre Hotesur SA -firma de Cristina Kirchner investigada por lavado de dinero-, sino también multarla “por incumplir con sus obligaciones”, y por tercera vez intimó a la empresa a que entregue la documentación social y contable.

Cristina Kirchner deberá declarar en la causa Hotesur el 9 de noviembre. Está acusada junto a sus hijos Máximo y Florencia que también fueron citados a indagatoria, de lavar dinero a través de su empresa hotelera.

La firma acumula problemas. Con veedores informantes dispuestos por el juez Julián Ercolini, la empresa dueña del hotel Alto Calafate fue multada por 15 mil pesos por la IGJ. “La sociedad incumplió sus obligaciones frente al organismo fiscalizador”, indica la resolución oficial.

Tras dos intimaciones, la IGJ ya le había reclamado a Hotesur que presente los estados contables correspondientes a 2016 y comprobantes de las Tasas Anuales del mismo año, que a la fecha figuran impagas.

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, consideró que la firma “impidió que se pudieran fiscalizar los libros contables y legales de la sociedad obstruyendo el ejercicio de las funciones de fiscalización”.

Los libros sociales, los estados contables y la documentación vinculada al pago de tasas anuales, son parte de la documentación requerida a la empresa de los Kirchner y que aún no fue presentada.

Los números de la firma están bajo investigación judicial. Lázaro Báez administró Hotesur SA desde 2009 a julio de 2013, y garantizó un ingreso de 27 millones de pesos a la ex Presidenta por el alquiler de Alto Calafate. Además, el 50% de la facturación de establecimiento fue con empresas del Grupo Austral.

Ante la falta de presentación de los documentos requeridos y por la deuda de la Tasa Anual de 2016, la IGJ sancionó a la sociedad “por sus acciones y a sus directores, síndicos o administradores”.

Al momento de notificar a la empresa, el organismo fiscalizador, detectó otra irregularidad: “no era el domicilio declarado por Hotesur”, indicaron fuentes oficiales. Otra las faltas que deberá resolver la familia Kirchner, es la renovación del directorio de la sociedad.

​El trámite lleva vencido dos años, se les pidió que presenten actas y documentación para respaldar el directorio sugerido, donde Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta) busca seguir como presidenta.

Junto con estas inconsistencias, la IGJ señaló que no coincide el capital social de Hotesur. “Se indican dos montos y fechas de registro diferentes”. Señalando que no cumplen con todos los requisitos exigidos al momento de renovar el directorio y pese a todo lo señalado, las autoridades de la empresa no respondieron a las consultas formuladas.

Al exigirles la documentación que acredite dichos montos y normalice las observaciones realizadas, la empresa de la familia Kirchner aún no presentó nada.

Fuente: Clarín