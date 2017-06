Ahora el Gobierno revisa las pensiones por viudez

Tras la polémica y la posterior marcha atrás del Gobierno que desató la quita de pensiones para personas discapacitadas, el mensaje en el ticket de cobro:”Presentar en Anses a actualizar datos de matrimonio o convivencia con titular del que deriva la pensión”, encendió las alarmas.

La notificación comenzó a llegar desde abril y la falta de una comunicación oficial a través de otra vía pasó desapercibida inicialmente, pero luego contribuyó a generar incertidumbre.

Preocupados porque se daba un plazo -de entre 60 y 90 días- determinado, muchos beneficiarios y sus familias comenzaron a subir sus casos a redes sociales, lo que obligó a que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso saliera a aclarar que no quitará ningún beneficio aunque los pensionados no presenten la documentación.

Se están revisando 37.236 pensiones por viudez y hasta el momento no se ha quitado ningún beneficio, ya que “no se han detectado casos con irregularidades a través de este proceso”. Aunque no descartan que puedan hallarlas.

La emisión de los mensajes en los tickets finalizó este mes, pero el programa de revisión continuará. Ya hubo 5.722 beneficiarios que acercaron la documentación, pero de todos modos a aquellos que no hayan presentado la información que acredite la relación con el titular del que proviene la pensión no se les cortará ni suspenderá el beneficio. “Una de las etapas comprende la intervención del titular para que aporte documentación a fin de registrarla en la base de personas que posee el organismo. Pero, aunque el titular no presente ningún tipo de documentación, el pago del beneficio no se interrumpe”, aclararon desde ANSeS.

La presentación de la documentación por parte de los beneficiarios servirá al organismo para agilizar la tarea de depuración de la base de datos. Luego, se avanzará con el análisis personalizado de cada expediente que no haya sido actualizado. Y sólo en el caso de que la ANSeS detecte irregularidades se volverá a requerir la participación del beneficiario.