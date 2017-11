Alejandro Vandenbroele explicó cómo eran los negocios en los que intervino

Luego de pasar más de 9 horas antes el fiscal federal Jorge Di Lello, terminó su declaración Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou, y según fuentes de la investigación brindó información que podría otorgarle beneficios en su situación procesal.

Vandenbroele, quien se había presentado anteayer en la fiscalía y le había anunciado a Di Lello que tenía intenciones de declarar como “imputado colaborador”, acordó beneficios siempre que lo declarado hoy pueda ser probado durante la investigación.

Para gozar de los beneficios de un arrepentido, el presunto testaferro deberá aportar datos “precisos, comprobables y verosímiles” que colaboren con el éxito de la causa, advirtieron los investigadores.

De acuerdo con la ley, sólo pueden sellarse este tipo de convenios respecto de casos aún no elevados a juicio. Por eso, en principio, no tendrá efectos para el caso Ciccone, que está en plena instancia de debate oral. Pero Vandenbroele tiene otras tres causas abiertas que todavía no llegaron a juicio.

Una es la que investiga un contrato de consultoría millonario con la provincia de Formosa. Por este caso en el Gobierno dicen que podría quedar complicado el gobernador Gildo Insfrán. Vandenbroele cobró 7,8 millones de pesos del Estado formoseño como representante de The Old Fund (TOF), firma que luego sería controlante de Ciccone.

Vandenbroele está acusado además de haber integrado una “asociación ilícita” liderada por Boudou. Esta es una nueva imputación, que le hizo Lijo en la misma resolución en la que ordenó la detención del ex vicepresidente. Este caso era, originalmente, por enriquecimiento ilícito contra Boudou, pero se amplió.

La tercera causa que lo tiene como imputado es un remanente todavía no elevado a juicio de Ciccone. En el marco de ese caso, los investigadores dan por probado su vínculo con el vicepresidente. Consideran pruebas, por ejemplo, las llamadas con el secretario privado de Boudou y los viajes compartidos con el entonces jefe de gabinete del ex vicepresidente Guido Forcieri.

