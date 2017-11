Amado Boudou no será defendido por el PJ

Boudou logró su ascenso político en la gestión de Néstor Kirchner y de la mano del entonces titular de la ANSES Sergio Massa. Era un técnico de segunda línea de esa repartición y el ex presidente vio en este joven que venía de Mar del Plata a un “técnico con mirada audaz”.

Aunque, ni siquiera cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía primero y como vicepresidente de Cristina Kirchner más tarde, Boudou fue tratado como un par en el peronismo.

Tenía buena relación con los gobernadores del PJ y respondía a sus pedidos cuando estaba en Economía. Pero los mandatarios provinciales solo lo veían como un cadete prolijo de Kirchner. Su nombramiento como vicepresidente quedó más atado a una decisión de Cristina Kirchner y de La Cámpora que a la superestructura ortodoxa del peronismo. Por esto, los dirigentes históricos del peronismo vieron en Boudou un arribista arbitrario y fugaz del poder. Su ascenso tuvo que ser asimilado por el PJ como una decisión vertical de la entonces presidente.

El presidente del PJ a nivel nacional y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, no descartaba armar alguna reunión informal de evaluación del caso Boudou y De Vido. “Hay que analizar lo que está pasando y evaluar si esto no atenta contra el Estado de derecho porque no vemos que haya empresarios que han estado vinculados con la corrupción que también sean detenidos”. Miguel Pichetto deslizó recientemente a sus allegados que “hay cierta sobreactuación de algunos jueces que antes estaban callados”. Pero ello no implicará una defensa abierta a Boudou.

Al menos por ahora no habrá una movilización a tribunales ni un masivo llamado del peronismo para defender a Boudou.

Fuente: Infobae.