Amenazó a la hija de Macri por Facebook y fue detenida

“Macri estás avisado!! Tu hija no va a “desaparecer”, no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO”, decía el mensaje intimidatorio publicado en el perfil de una tal “Caro Krúpskaya”.

La mujer fue detenida en la clínica Solar Colonial, especializada en salud mental, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, donde se encontraba internada.

La publicación iba acompañada de una imagen de un fusil, e incluía un hashtag que aludía a Santiago Maldonado, el joven de 28 años que fue visto por última vez durante un operativo de desalojo de Gendarmería nacional al grupo mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, Chubut.

La detención fue confirmada este sábado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez Lijo”, indicó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.

