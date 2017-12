Aníbal Fernández: “Cristina es la única que puede ordenar el peronismo”

“Lo he dicho tantas veces, pero…lo voy a repetir: Cristina es la única dirigente que puede ordenar esta suerte de neo sainete criollo en el que se ha transformado el peronismo, después de la derrota de 2015″. La frase pertenece a uno de los ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández que, en una nueva carta pública, le reclamó a la ex presidente que tome la conducción del PJ.

En el texto, Fernández aseguró que la opción de conducir es “una decisión personal” que debe tomar la ex mandataria, al tiempo que indicó que también “es una demanda que le hacemos los peronistas que creemos que debe hacerse cargo de la conducción”. “Es una necesidad que expresa buena parte del pueblo argentino”, explicó.

El funcionario destacó que Cristina debe atreverse a “conducir a los mejores”, como reclamaba el ex presidente Juan Domingo Perón y le pidió que conduzca “sin concesiones” y sin que “el amor o el dolor le velen el camino de su destino final”.

Fernández señaló que en este nuevo tiempo del peronismo, Cristina debe “ordenar, deponer amores y rencores, reconstruir su liderazgo a la vez que generar alternativos“. También le pidió “convocar y volver a llamar” y “hablarnos a todos uno por uno, hablarle al conjunto”.

Fuente: Infobae.