Aníbal Fernández y Miguel Ángel Pichetto visitaron a Julio De Vido en la cárcel

El ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, fueron a visitar esta tarde a Julio De Vido, quien está detenido hace más de tres semanas en la cárcel de Marcos Paz.

El ex jefe de Gabinete kirchnerista había ido al penal la semana pasada, pero no había podido ingresar porque no cumplió con los requisitos del Servicio Penitenciario. A pesar de lo sucedido, el ex ministro de Planificación le había agradecido el gesto mediante las redes sociales.

A su vez, Pichetto había asegurado la semana pasada que irá a visitar De Vido al penal de Marcos Paz en un gesto de “solidaridad”. De esa manera, se había diferenciado de Cristina Kirchner, quien había dicho que no pone “las manos en el fuego” por el ex ministro de Planificación del kirchnerismo: “Es mejor borrarse y no dar la cara”, había lanzado el legislador.

De Vido está detenido desde el 25 de octubre pasado, cuando perdió sus fueros como diputado y se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Quedó preso por dos causas: el gas licuado y las irregularidades en la puesta en marcha de la mina de Río Turbio. Además, tiene 33 causas en trámite, según el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial.

Fuente: La Nación.