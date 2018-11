Aprobaron el Presupuesto 2019

Este jueves por la madrugada, el gobierno de Cambiemos obtuvo los votos necesarios para convertir en ley el Presupuesto 2019 antes de que comience el G20 el próximo 30 de noviembre. Con el aval de parte del justicialismo la votación fue por 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

También, el Senado le dio sanción definitiva a la adenda del Consenso Fiscal y al revalúo del Impuesto a las Ganancias, que fueron aprobados por la Cámara Baja varios días atrás.

Por otra parte, la norma referida a la suba del impuesto a los Bienes Personales, que también tenía media sanción de Diputados, tuvo una modificación introducida por Miguel Ángel Pichetto y el proyecto de ley regresará a Diputados para su sanción final.

El debate se desarrolló sin sobresaltos y con los discursos claramente polarizados en el Congreso de la Nación, según publicó Infobae. Hubo poco oradores que defendieron la norma en el macrismo, pero esto fue pactado de antemano para agilizar el debate. Sin embargo, no fue tan bueno porque en la oposición varios legisladores de la Cámara Alta tomaron la palabra para criticar el texto y quienes lo apoyaron utilizaron su tiempo para justificar su voto, según el mismo medio digital.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich, fue el primero en hablar: “Es falso que consumir es mejor que ahorrar; que ahorrar hoy para el futuro es reducir nuestros recursos; que ordenar el Estado es ajustar oportunidades; y es falso también que los recursos del Estado son infinitos”.

Luego, el ex ministro de Educación nacional resaltó que se prevén una gran cantidad de obras y adelantó que el objetivo el Gobierno es que para 2023 el 75% del país tenga cloacas. Y finalizó su discurso refiriéndose a la demanda de empleo: “Tiene que haber empleadores, emprendedores, empresarios. No sirve el pleno empleo si tenemos uno de cada cuatro trabajadores en el Estado. Gobernar no es dar trabajo, es crear las condiciones para que se cree trabajo”.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, sentenció que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”, según resaltó el medio digital Parlamentario.

Fuentes añadió que “es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”.

La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo que “no se sale de la recesión ajustando el gasto público” y agregó: “Lo que vamos a hacer con este Presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina, y además va a ser un sacrificio inútil. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar”.

Mientras que Pichetto reiteró que “no votar el Presupuesto no cambia el rumbo económico” y que es necesario aprobarlo para evitar discrecionalidad en la ejecución de fondos. Además, se refirió a las movilizaciones contra la ley: “Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle. Nunca la votación de un Presupuesto fue un hecho insurreccional. Son estimaciones, que se pueden cumplir o no”.

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, explicó: “Tenemos un Presupuesto de emergencia producto de factores externos -la crisis internacional-, e internos -la sequía-; pero también el factor económico de la causa de los cuadernos, que ha paralizado las obras públicas”, publicó Parlamentario.