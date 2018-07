Aranguren reveló: “Yo no renuncié”

Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería, reconoció que vivió “con un poco de decepción” la decisión del presidente Mauricio Macri de desplazarlo de su función.

“No quería salir del Gobierno, yo no renuncié. Desde mi punto de vista, ser ministro no es un derecho al cual se pueda renunciar, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, que, en este caso, el presidente Mauricio Macri decidió que no correspondía que continuara”, sostuvo el ex funcionario.