Arribas negó haber recibido US$ 600 mil y rechazó cualquier vínculo con la empresa

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, negó a través de un comunicado cualquier relación con la empresa Oderbrecht, con el operador y cambista paulista Leonardo Meirelles y con el caso Lava Jato.

Diario La Nación reveló en su edición de hoy que Meirelles, condenado por la Justicia de Brasil en la investigación por corrupción denominada Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias por casi 600.000 dólares a una cuenta a nombre del actual jefe de Inteligencia. Los giros se produjeron un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para Odebrecht.

Arribas admitió, a través de un comunicado, haber recibido una transferencia por más de 70.000 dólares por la venta de un inmueble en San Pablo. Pero aseguró que no recibió las otras cuatro transferencias. Negó cualquier relación con Meirelles, así como con Alberto Youssef, socio y jefe del cambista, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato. Por último, se puso a disposición de la Justicia

El informe revela informó que Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió el diario, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El comunicado completo de Arribas

“En razón de la construcción periodística que pretende vincularme con los hechos investigados en el Lava Jato de manera antojadiza y temeraria me veo en la obligación de informar que la transferencia de u$s 70.475 que efectivamente se acreditó en mi cuenta, corresponde a parte del pago del precio por la compraventa de un inmueble de mi propiedad de la Ciudad de San Pablo. Respecto de los demás dichos del periodista, citados en la nota de referencia, reitero tal como le fue explicado con carácter previo a la publicación que nos ocupa, que niego enfáticamente haber recibido las otras transferencias que me adjudica. Además, niego absolutamente tener vinculación alguna con la empresa Oderbrecht, con Leonardo Meirelles Alberto Youssef y/o cualquier persona involucrada en la investigación del Lava Jato. Lamento entonces que se haya priorizado la publicación de un artículo con apreciaciones subjetivas, maliciosas y direccionadas antes que la búsqueda de la verdad. Finalmente me pongo a entera disposición de la Justicia para efectuar los aportes que pudieran ser necesarios”.