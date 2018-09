Audio: La entrevista a Nahir Galarza desde la cárcel

Nahir Galarza fue condenada por el asesinato de su ex novio, Fernando Pastorizzo, en lo que fue un juicio ampliamente mediatizado. Durante todo el proceso, la joven se mantuvo en silencio, pero hace unas semanas habló por primera vez y ahora se dieron a conocer los audios de esa entrevista.

“Todo el día ‘Nahir es esto, Nahir es lo otro’. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé?”, expresó la joven de 20 años desde la Unidad Penal N N°6 de Paraná donde está alojada con una condena a cadena perpetua.

Aunque Galarza prestó declaración ante la Justicia y confesó el crimen en la comisaría al día siguiente de que ocurrió, nunca habló públicamente a pesar de los análisis a sus redes sociales, los rumores de intentos de terminar con su vida y las versiones de allegados a Pastorizzo sobre la violenta relación de ambos.

“Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Yo no le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte; lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé”, expresó la joven al sitio Ahora.com.ar.

“Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían”, señaló Galarza, quien acaba de cumplir 20 años. La joven aseguró que la “pintaron como una loca” y eso influyó en el resultado del juicio por el asesinato ocurrido en diciembre de 2017.

Algo de eso tuvo que ver la intervención de intermediarios entre la familia Galarza -que guardaba un hermético silencio- y los medios.

La relación con su supuesto manager

“Me molesta es que le den letra a Jorge Zonzini. Yo a ese señor no lo conozco, es mentira que habla conmigo, es mentira que sabe sobre la causa, es mentira que sabe sobre el hecho, es mentira que me conoce”, expresó la joven.

Para colmo, la joven confirmó que Pastorizzo no era su pareja. “Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie”, aclaró.

“Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios”, convino Galarza, al punto tal que aseguró que vio por primera vez a los padres de Pastorizzo en el juicio por su asesinato.

“Está bien, yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores. Pero no voy a hablar de la causa, no puedo”, aseguró Galarza, quien desea seguir estudiando Derecho desde la cárcel.

Fuente: Minuto Uno