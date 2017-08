Banco Mundial: “Estamos entusiasmados con las reformas de Mauricio Macri”

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, le dio un fuerte “respaldo” al gobierno de Mauricio Macri en la residencia presidencial de Olivos y aseguró que las “reformas económicas van en la dirección correcta” y que durante este año “la Argentina crecerá un 2,7% del PBI”, para lo cual la institución se comprometió a desembolsar fondos frescos para obras de infraestructura y políticas sociales.

En ese sentido, Jim Yong Kim adelantó que el Banco Mundial le dará préstamos a la Argentina para 2018 “por 2000 millones de dólares, 1000 para sector público y 1000 para el sector privado”.

Pese a que elogió las reformas económicas del Gobierno, también concedió que el Presidente “no está apurándose en implementar las reformas porque se preocupa en proteger a los pobres”.

Jim Yong Kim comenzó hablando en español en la conferencia y sostuvo que la Argentina debe invertir un “5% del PBI anual únicamente en infraestructura durante los próximos 15 años” y para ello acordaron con Macri “trabajar juntos y obtener fondos públicos y privados”.

“En el Banco Mundial estamos entusiasmados con las reformas del presidente. Van en la dirección correcta e invertimos donde vemos que hay que invertir. Aumentamos nuestros programas en la Argentina porque ofrece un panorama muy prometedor”, aseguró, sin escatimar en elogios para Macri.

Jim Yong Kin, quien optó por responder las preguntas de la prensa en inglés, antes de concluir resaltó una vez más “el fuerte el respaldo a la Argentina” que se traduce en el aumento de los préstamos al país.

Según indicaron fuentes oficiales, el Banco Mundial desembolsó desde el cambio de gobierno US$ 2325 millones en créditos, más US$ 1750 millones de su “brazo” para el sector privado, la Corporación Financiera de Inversiones (CFI). Para el período julio 2017-2018, se prevé que le preste al país otros US$ 2000 millones.

La visita de Jim Yong Kim- la primera de un presidente del Banco Mundial tras 25 años- fue el segundo gesto de respaldo internacional a Macri luego del triunfo de Cambiemos en las PASO del domingo último. El martes último, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, le dio su apoyo total al jefe del Estado y puso a la Argentina como “un ejemplo” para América latina, al tiempo que ambos países acordaron profundizar el intercambio comercial en limones y carne, que exportará nuestro país, al tiempo que los Estados Unidos ingresará en la Argentina carne porcina.

