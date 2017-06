Bonafini: sin denuncia por sus polémicos dichos sobre Macri

El 24 de marzo de este año, Hebe de Bonafini dio un discurso por el Día de la Memoria la Verdad y la Justicia. En el expresó: “Compañeros, pasan muchas cosas y acá no es cuestión de ser democrático o no (…) cuando alguien no nos guste, hay que decírselo en la cara, compañeros. Hay que decir lo que sentimos, basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en los buenos, no soy buena… no podemos ser buenitas, no podemos no insultar, no podemos callarnos, no vamos a negociar. Jamás negociaremos con estos asesinos, jamás nos sentaremos en un sillón, ni cerca. Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de mil putas y un dictador…”.

Este discurso polémico polémico generó malestar en algunos sectores de la sociedad. Tal es el caso que Alberto Assef, del Partido Nacionalista Constitucional y diputado del Parlasur, quien inició una denuncia en contra de Bonafini porque considera que mediante estas palabras se “atenta contra el orden democrático”.

Según el denunciante, Bonafini, “a través de un discurso violento y enardecido, incita a sus seguidores y oyentes a una lucha sin límite contra el orden democrático en el ejercicio de la presidencia del ingeniero Mauricio Macri”.