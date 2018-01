Boudou en libertad: “El Poder Judicial está haciendo un abuso”

Durante la tarde del viernes, el ex presidente Amado Boudou quedó en libertad. Luego de su excarcelación, el funcionario K, sostuvo que “no quiero ocuparme de mí, sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva, que son perseguidos”.

“Me parece que es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la Justicia. Me parece que el Poder Judicial está haciendo abuso. Esto es una situación grave”

“Un importante dirigente de nuestro espacio que me visitó en estos días me hacía referencia a esto pasó otras veces en Argentina, que no hay desde 1810 doce años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular y bueno, lamentablemente, a nosotros nos toca pagar esto. Por eso digo que he pasado estos días con mucha tranquilidad, con mucha fe, muy convencido de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández y eso te da mucha fortaleza”, contó.

“Le mando un enorme abrazo a todos los que se acercaron, mandaron saludos. Es muy duro perder la libertad, es muy duro también para los familiares. Son condiciones muy duras. Estuvimos en un penal de máxima seguridad, sin ningún privilegio”, dijo. Detrás, se escuchaba un coro de militantes: “¡Amado, Amado! El, a quien se lo notó visiblemente emocionado, agregó: “Quiero mandar un mensaje al profesionalismo del Sistema Penitenciario Federal; no nos trataron con simpatía lógicamente, pero también fue un trato respetuoso”.

Sobre la responsabilidad de su detención dijo que “no importa”, ni tampoco sus 70 días detenido sino lo que está “en juego para el país”: “En estos días estuvo presa la ley de movilidad de los jubilados”, agregó, en referencia a la aprobación de la Reforma previsional.

Por último, ante las preguntas de los periodistas, pidió disculpas y dijo: “Si me permiten hoy quiero volver a mi casa porque quiero ver a mi mujer, que fue realmente muy importante, que fue una compañía muy importante, y quiero ver cómo están León y Simón, que han ido engordando en estos días”. En ese momento se volvió a emocionar. Y se retiró en un auto polarizado. “¡Gracias, compañero!”, se escuchaba detrás.

El exvicepresidente espera mellizos para los próximos días junto con su novia Mónica García de la Fuente. Podrá ver el nacimiento estando en libertad.

Los dos camaristas que hoy integraron la Sala coincidieron en revocar la prisión preventiva del ex vicepresidente. Pero disidieron en las condiciones: mientras que Leopoldo Bruglia consideró que Boudou debía quedar en libertad custodiado con pulsera electrónica, Eduardo Farah entendió que debía hacerlo solo bajo caución juratoria. Debieron convocar a un tercer juez, el titular de la Cámara del Crimen Rodolfo Pociello Argerich, que coincidió con Farah.

Se trata de la causa por viáticos truchos por más de 15.000 euros, una causa menor, pero que aún mantenía a Boudou en prisión luego de conseguir ayer un fallo favorable en la causa por enriquecimiento ilícito. Su histórico socio, José María Núñez Carmona recibió la libertad anoche.

Fuente: La Nación