Bullrich: “Si Perón viviera, seguramente votaría la lista de Cambiemos”

Luego de que Cristina Kirchner dijera, durante el acto que encabezó este lunes en la cancha de Racing, que en las elecciones legislativas del domingo “Evita votaría a Cristina y Perón a Taiana”, Esteban Bullrich le respondió. Aseguró que el ex presidente “votaría a Cambiemos”.

“Si Perón viviera, ¿a quién votaría el domingo?”, quiso saber el periodista Novaresio, en la primera emisión del ciclo de entrevistas LNE, que transmite América 24. “El Perón del 73, el que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos…”, dijo.

Y continuó: “El del 46, que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en la Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza”. “Perón diría que Cambiemos, si viviera todavía en su casa cerca de la quinta de Olivos, seguramente votaría la lista de Cambiemos”.

Bullrich dejó en claro su diferencia con Cristina Kirchner. “¿Cristina es buena gente?”, le preguntó Novaresio. “Me cuesta… El valor de la palabra para mí es fundamental”, respondió el candidato. “La asocio mucho con la mentira. Si se acerca más a la verdad, puede cambiar mi percepción acerca de ella. No podría confiar en Cristina porque siento que no está diciendo la verdad”, completó.

Caso Maldonado

En cuanto a este tema, Bullrich remarcó: “Todos queremos encontrarlo con vida, como padre, como hermano… Lo primero que se tiene viene a la cabeza es qué le está pasando a la familia”. Además, negó que el Gobierno haya protegido a la Gendarmería Nacional, la fuerza que desalojó una protesta de la comunidad mapuche el día en que el joven fue visto por última vez. “Dejamos abierta la posibilidad de que hubiera pasado algo con algún gendarme, que no es lo mismo que hablar de Gendarmería”, sostuvo tras distinguir entre “una institución” y “los miembros de la institución”. “La Justicia debe investigar y juzgar. Si hubo algún gendarme involucrado, definitivamente tiene que actuar la Justicia”, insistió.

Papa Francisco

Por otra parte, Bullrich dijo que el papa Francisco, quien solía ser su confesor cuando era Arzobispo de Buenos Aires, “va a venir a la Argentina cuando quiera”. Y agregó que su visita al país no fue tema de conversación en ninguna de las reuniones que mantuvo con el Sumo Pontífice. “Se interesa por la Argentina un montón, no puede evitarlo; pero a veces confundimos su rol de pastor con su rol de miembro de la política argentina. Es el papa del mundo, no de la Argentina”, explicó.

Cuando se le preguntó por qué cree que Francisco le envió un rosario a la dirigente Milagro Sala, el postulante respondió: “En la tarea pastoral, siempre él ha sido alguien que se acerca a los que necesitan una mano, a los que caen. Es el rol del pastor”.