Buscan a un neuquino que se perdió en San Juan

Virginia Roquier realiza una búsqueda desesperada para dar con su hijo de 22 años, Cristian Alejandro Santos quien se perdió en San Juan el pasado 10 de abril tras asistir a una consulta médica en la provincia. El joven es oriundo de Neuquen. La mujer se encuentra en la provincia del sur organizando una marcha por el muchacho.

“Se había ido a vivir conmigo hace ocho meses a San Juan luego de estar acá con su padre, padecer TOC y una adicción a las drogas. Allá (haciendo referencia a nuestra provincia) trabajó dos meses en un comercio y la última vez que supimos de él fue que asistió a la consulta con la psicóloga y la psiquiatra”, sostuvo Roquier.

Sobre su paradero dijo que no saben nada. Que ese mismo martes radicaron la denuncia en una comisaría de San Juan y que lo único que supieron es que alguien con su DNI había viajado en esos días a la capital mendocina. “Pero no avanzó mucho la investigación porque dijeron que no habían podido chequear aún la totalidad de las 25 cámaras que tiene la terminal”, agregó la madre.